اليوم.. «الاتصالات» تشارك فى أسبوع الشمول الرقمى

تشارك مصر، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باعتبارها أحد الشركاء الحكوميين في أسبوع الشمول الرقمي الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للدول العربية، في الفترة من 25 إلى 30 أكتوبر.وتنعقد نسخة هذا العام من أسبوع الشمول الرقمي تحت شعار "خدمة المهمشين في أوقات الأزمات: عدم ترك أحد خلف الركب".ويُعد الأسبوع فرصة لتبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز التعاون والدعم وحل المشكلات والابتكار بين أصحاب المصلحة العاملين في مجال الشمول الرقمي.وسيجمع الأسبوع السياسيين والممارسين الباحثين وكذلك المستفيدين، كما سيسلط الضوء على يوم اليونسكو الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات.وتماشيًا مع شعار الحدث هذا العام، سيسلط الأسبوع الضوء أيضًا على مشاركة الجميع ودعم الجهود المبذولة لتعزيز الرفاه الاجتماعي لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بهدف تحقيق زيادة كبيرة في فرص الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسعي إلى توفير فرص الوصول الشامل والميسور إلى شبكة الإنترنت في أقل البلدان نموًا بحلول عام 2020.وتتمثل مشاركة الوزارة في الأسبوع بتنظيم فعاليتين، الأولى هي ندوة عبر الإنترنت بعنوان "الذكاء الاصطناعي للجميع: تطبيق الذكاء الاصطناعي في القطاعات التنموية لإفادة الفئات المحرومة" يوم 26 أكتوبر وتجمع الندوة عدد من الخبراء في مجالات التعليم والاستثمار والتنمية، من بين قطاعات أخرى، لمناقشة كيف يمكن للدول العربية أن تلعب دورًا فعّالًا في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية والتحديات التي تواجه تلك الدول في هذا الشأن.والفعالية الثانية هي برنامج عبر الإنترنت لتدريب رائدات الأعمال والحرفيات في جميع أنحاء الجمهورية على مهارات التسويق الرقمي باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والذي ينظَم ضمن أنشطة مبادرة "قدوة-تك" لتمكين المرأة ويهدف البرنامج إلى تمكين الفتيات والسيدات لتصبحن رائدات أعمال محترفات وتلتحقن بالقطاع الرسمي، كما يهدف إلى خلق فرص متساوية لهن.