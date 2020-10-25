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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إخلاء شجرة فى واشنطن من «الدبابير القاتلة»

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 05:12 ص
إخلاء شجرة من الدبابير
إخلاء شجرة من الدبابير القاتلة
وكالات
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قام فريق من علماء الحشرات يرتدون ملابس واقية بإخلاء شجرة بولاية واشنطن من الدبابير الآسيوية العملاقة باستخدام مكنسة كهربائية ليقضوا بذلك على أول عش لما يسمى بالدبابير القاتلة التي تم العثور عليها في الولايات المتحدة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قالت وزارة الزراعة بالولاية إنها ظلت أسابيع تبحث عن تلك الدبابير التي تهاجم خلايا نحل العسل ويمكن أن تشكل خطرا على البشر لأنها قد تلسع مرارا بسم بشكل أقوى من نحل العسل.

وعثر علماء الحشرات بالولاية على العش بالقرب من مدينة بلين القريبة من الحدود الكندية يوم الخميس وعادوا بسترات وقفازات واقية لإجراء عملية الاستخراج.

ويمكن أن يصل طول هذا الدبور اللاسع، وهو الأكبر في العالم، إلى ما يتراوح بين أربعة وستة سنتيمترات وتعد جنوب شرق آسيا والصين وتايوان موطنه الأصلي. واكتشف صاحب منزل في بلين هذه الدبابير لأول مرة في الولايات المتحدة في ديسمبر.

وقال مسؤولون إنه بغض النظر عن الخطر على البشر فإن هذه الدبابير تشكل تهديدا للزراعة وصناعة المناحل لأنها حشرات معروفة بافتراس نحل العسل حيث يمكن لعدد قليل من الدبابير القضاء على خلية بأكملها خلال ساعات.

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