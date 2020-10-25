رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 25 أكتوبر 2020 الموافق 08 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بومبيو والزعيم البيلاروسى لوكاشينكو يجريان محادثات هاتفية

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 05:07 ص
بومبيو و لوكاشينكو
بومبيو و لوكاشينكو
وكالات
طباعة
أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو محادثة هاتفية مع الرئيس البيلاروسي ألكسند لوكاشينكو.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية أن بومبيو دعا خلال المحادثة إلى الإفراج الكامل عن المواطن الأمريكي المحتجز فيتالي شكلياروف ومغادرة بيلاروس على الفور.

كما أكد مجددا على دعم واشنطن لـ"التطلعات الديمقراطية لشعب بيلاروس".

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل كما ذكرت وسائل الإعلام البيلاروسية المكالمة الهاتفية.

وقالت المعارضة البيلاروسية هذا الأسبوع إن المستشار السياسي شكلياروف تعرض في السابق للسجن ثم وضع قيد الإقامة الجبرية.

ويحتج المتظاهرون في بيلاروس بانتظام منذ الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها والتي جرت في 9 أغسطس.

وادعى لوكاشينكو، الذي يحكم البلاد منذ فترة طويلة، أنه فاز بولاية سادسة بنسبة 1ر80 بالمئة من الأصوات لكن منتقدي الحكومة يعتبرون زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا هي الفائز الحقيقي.

موضوعات متعلقة

الباز عن شراء الأصوات: «ليست ظاهرة.. لكن موجودة ويتم التحقيق فيها»

«بنطلون دون بطانة وصدر عاري».. زينب غريب تخطف الأنظار في «الجونة»

الصحة: 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 وفاة

الأرصاد تكشف حالة الطقس يومي الانتخابات

الصور

image description

مصر تنتخب: انتخابات الدقي والعجوزة

image description

انزل شارك.. مواطنون يشاركون فى ماراثون انتخابات النواب (صور)

image description

«الهلال الأحمر»: حالة إغماء واحدة فى لجان الجيزة بانتخابات النواب

image description

انتخابات النواب.. صوتك أمانة (صور)

image description

صور توافد المواطنين على صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية

الأكثر قراءة

حريق هائل يلتهم سوق محطة مصر فى الإسكندرية (صور)

«باسوا الجزم».. الباز يكشف تفاصيل تواصل 2 من هاربي تركيا معه للعودة إلى مصر

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2020

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

«المنقذون».. شباب تطوعوا لمساعدة المصريين ضد خطر السيول

منوعات

مجموعة سامسونج تعلن وفاة رئيسها لى كون هى بعد صراع مع المرض

مواعيد القطارات اليوم الأحد 25-10-2020

أتلتيكو مدريد يفوز على ريال بيتيس 2 - صفر بالليجا

الكشف المبكر عن سرطان الثدي وكيفية علاجه

أيام زمان

راجية محسن.. قصة شبيهة راقية إبراهيم التى أنقذت محمد عبدالوهاب

دخل على السادات رافعًا عصاه.. توفيق الحكيم يروي قصته مع الرئيس

اعترافات شيريهان.. «حياتي تغيرت لوجود ابنتي وشعرت بالندم لهذا السبب»

أزمة «الملاك الصغير».. والد زبيدة ثروت أشعلها.. ويحيى شاهين: «أنا بنفذ العقد»

مقالات الرأي
ماجد حبته
تفجير السد.. بين الهزل والجد
د.أحمد الخميسى
صيد الأخطاء والنواقص
ماجد حبته
وقف إطلاق النار.. بين مَن ومَن؟!
صفاء النجار
أمومة مصلوبة «2»
المزيد

الثقافة

انطلاق الدورة السادسة لملتقى الأديان «هنا نصلى معا».. الليلة

الليلة.. ختام حفلات مسرحية «على بابا والأربعين حرامى» بساحة الهناجر

انطلاق فعاليات ورشة «فن الرسم على القماش» ببيت السنارى.. غدًا

«يمشى كأنه يتذكر» على طاولة المركز الدولى للكتاب.. اليوم