بومبيو والزعيم البيلاروسى لوكاشينكو يجريان محادثات هاتفية

أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو محادثة هاتفية مع الرئيس البيلاروسي ألكسند لوكاشينكو.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية أن بومبيو دعا خلال المحادثة إلى الإفراج الكامل عن المواطن الأمريكي المحتجز فيتالي شكلياروف ومغادرة بيلاروس على الفور.كما أكد مجددا على دعم واشنطن لـ"التطلعات الديمقراطية لشعب بيلاروس".ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل كما ذكرت وسائل الإعلام البيلاروسية المكالمة الهاتفية.وقالت المعارضة البيلاروسية هذا الأسبوع إن المستشار السياسي شكلياروف تعرض في السابق للسجن ثم وضع قيد الإقامة الجبرية.ويحتج المتظاهرون في بيلاروس بانتظام منذ الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها والتي جرت في 9 أغسطس.وادعى لوكاشينكو، الذي يحكم البلاد منذ فترة طويلة، أنه فاز بولاية سادسة بنسبة 1ر80 بالمئة من الأصوات لكن منتقدي الحكومة يعتبرون زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا هي الفائز الحقيقي.