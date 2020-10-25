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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مجموعة سامسونج تعلن وفاة رئيسها لى كون هى بعد صراع مع المرض

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 04:30 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قالت مجموعة سامسونج الكورية الجنوبية إن رئيسها لي كون هي توفى اليوم الأحد، وأضافت إنه توفى وسط أسرته بما في ذلك نائب رئيس الشركة جاي واي لي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" ساعد لى (78 عاما) فى تنمية أعمال والده لى بيونج تشول لتصبح أكبر تكتل في كوريا الجنوبية، وجاءت وفاته بعد أكثر من ست سنوات من نقله للمستشفى نتيجة إصابته بأزمة قلبية.

وقالت سامسونج فى بيان: "كان الرئيس لى صاحب رؤية حقيقية وحول سامسونج من شركة محلية إلى شركة رائدة عالميا فى الابتكار وقوة صناعية، كان إعلانه عام 1993 عن الإدارة الجديدة المحفز لرؤية الشركة لتقديم أفضل التقنيات للمساعدة فى تقدم المجتمع العالمي".

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