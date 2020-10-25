ترامب: ارتفاع الإصابات بكورونا فى أمريكا مرتبط بزيادة الفحوصات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد أن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة مرتبط بزيادة الفحوصات، حسبما أفاد موقع قناة "العربية".وأضاف ترامب خلال كلمته أمام تجمع انتخابي في ولاية ويسكانسن، أن هناك انخفاض كبير في أعداد وفيات كورونا بالولايات المتحدة.كما دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الأمريكيين إلى الذهاب والتصويت شخصيا في الانتخابات الأمريكية من لجنة التصويت في فلوريدا، حيث كان يدلى بصوته، ودخل ترامب وهو يرتدى الكمامة قبل أن يزيلها للتحدث مع الصحفيين الموجودين في اللجنة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر - في أواخر ديسمبر 2019 - في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.