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الأحد 25 أكتوبر 2020 الموافق 08 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة مستشار نائب الرئيس الأمريكى بفيروس كورونا

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 07:22 ص
مايك بنس
مايك بنس
وكالات
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أفادت ثلاثة مصادر مطلعة بإصابة مارتي أوبست، أحد أقرب المستشارين السياسيين لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت وكالة "بلومبرج" إنه لم يتضح على الفور ما إذا كان أوبست قد ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس التاجي أم لا.

وأوضحت المصادر أنه على الرغم من أنه أوبست ليس موظفًا حكوميًا، إلا أنه غالبًا ما يكون على اتصال مع بنس وموظفيه كما أنه يزور البيت الأبيض، مشيرة إلى أنه آخر مرة التقى فيها أوبست ببنس كانت منذ حوالي أسبوع لكنه لم يقترب بشدة منه.

يذكر أن سلطات الصحة في الولايات المتحدة الأمريكية منحت ترخيصا كاملا لاستعمال عقار ريمديسيفير لعلاج مصابي كوفيد-19.

ونقلت شبكة "يورو نيوز" أن الوكالة الأمريكية للأدوية منحت الترخيص لاستعمال ريمديسيفير بعد أن منحت تفويضا مشروطا لاستعماله في مايو، وفق ما أفادت شركة "غلعاد" التي تصنّع هذا الدواء.

وأعلنت "جلعاد" تلقّيها ترخيصًا لاستعمال الدواء الذي يباع تحت اسم "فيكلوري"، موضحة أن ريمديسيفير هو العلاج الخاص الوحيد لكوفيد-19 الذي حصل لغاية اليوم على ترخيص كامل عقب مسار تدقيق أكثر صرامة ونهائي.

وحصلت عقارات أخرى على تراخيص لكن للاستخدام في الحالات الطارئة فقط. وعقب الإعلان ارتفع سهم "جلعاد" في بورصة نيويورك بنسبة 4 بالمئة.

وفي وقت سابق من شهر أكتوبر الجاري، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تصريحات أدلى بها من شرفة البيت الأبيض، أن بلاده أنتجت عقار مضاد لوباء "كوفيد-19"، لافتًا إلى أنها ستتوسع في إنتاجه قريبا بهدف توزيعه على الجميع.

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