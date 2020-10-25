مقتل 8 أطفال فى هجوم استهدف مدرسة بالكاميرون

قُتل ثمانية أطفال على الأقل وجرح اثنا عشر في هجوم استهدف مدرسة في كومبا في جنوب غرب الكاميرون، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، كانت معلومات أولية أفاد بها مسؤول محلي قد أشارت إلى مقتل أربعة تلاميذ.وجاء في بيان أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الأطفال الثمانية قتلوا إما بالرصاص وإما طعنا بالسواطير.وتابع البيان أن اثني عشر آخرين جرحوا وتم نقلهم إلى مستشفيات محلية.وتشهد المنطقة منذ العام 2017 أعمال عنف وصدامات بين انفصاليين ناطقين بالإنجليزية في ولايتين غربيتين وقوات الأمن الحكومية أوقعت أكثر من ثلاثة آلاف قتيل.في مطلع سبتمبر أطلق الجيش عملية عسكرية ضد انفصاليين في المنطقة الناطقة بالإنجليزية في شمال غرب البلاد، والتي تشكو مع جنوب غرب البلاد من تمييز تقول إن الغالبية الناطقة بالفرنسية تمارسه.