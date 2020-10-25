المكسيك تسجل 6025 إصابة و431 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 6025 إصابة و431 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات المسجلة وصل إلى 886800، فيما ارتفع إجمالي الوفيات ليبلغ 88734.وأكدت أن "العدد الحقيقي للمصابين من المرجح أن يكون أعلى بكثير من الحالات المسجلة".تجدر الإشارة إلى أن المكسيك بين الدول العشر الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم، كما سجلت رابع أكبر حصيلة وفيات عالميا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر - في أواخر ديسمبر 2019 - في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.