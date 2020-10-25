مقتل امرأتين بانفجار قنبلة فى الجزائر

قتلت سيدة جزائرية وابنتها إثر انفجار قنبلة يدوية الصنع كانت مزروعة في منطقة بوعروس بمدينة عين الدفلى شمال البلاد.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن صحيفة "الخبر" عن مصادر محلية أن الأم الضحية تبلغ من العمر 67 سنة، وهي أرملة مسلح سلم نفسه في وقت سابق.وتوفيت الأم وهي في طريقها إلى مستشفى سيدي بوعبيدة ببلدة العطاف المجاورة، فيما لفظت ابنتها (42 سنة) أنفاسها الأخيرة في مكان الانفجار.