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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسؤول سورى يحذر من كارثة صحية شمال غربى البلاد بسبب كورونا

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 04:01 ص
كورونا في سوريا
كورونا في سوريا
وكالات
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حذر مسؤول في وزارة الصحة السورية من وقوع كارثة صحية بمحافظة إدلب ومناطق سيطرة المعارضة شمال غرب البلاد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: "نفدت أمس السبت مسحات اختبار فيروس كورونا في محافظة إدلب، وسط تفشي الفيروس في المدينة وريفها".

وأضاف: "الاختبارات التي تجرى للسكان ليست كافية، وهذا سيخلق مشكلة كبيرة في تلك المناطق".

وبين أن "منظمة الصحة العالمية زودت الجهات الصحية بنحو 20 ألف مسحة، لكن تفشي المرض في تلك المناطق استهلك الكمية بسرعة، حيث يتم في بعض الأيام إجراء أكثر من 1000 اختبار".

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