البرازيل تسجل 432 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 432 وفاة و26979 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وبذلك تكون البرازيل قد سجلت في المجمل 156903 حالة وفاة وأربعة ملايين و817898 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.