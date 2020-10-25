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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا.. شكوك فى فعالية لقاح أكسفورد ضد كورونا بعد تجربته على 500 مسن

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 06:49 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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تصدر اختبار لقاح كورونا الذي تطوره جامعة أكسفورد الصحفي البريطانية اليوم، بعد ان تم تجريبه على 500 مسن فقط في البلاد، ما أثار تساؤلات حول فعاليته بالنسبة لشريحة واسعة من السكان، حسبما أفاد موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وقال الموقع إنه من أصل 10 آلاف مشارك في التجارب ببريطانيا، تلقى 500 شخص يفوق سنهم الـ70 اللقاح، فيما تلقى 500 آخرون من نفس الفئة العمرية دواء وهميا.

وأوضح البروفيسور ديفيد ساليزبوري أن هذا الرقم الصغير نسبيا للمسنين الذين أخذوا اللقاح قد لا يكون كافيا لإعطاء نتائج ذات مصداقية.

غير أن ساليزبوري لم يخف تفاؤله الحذر باللقاح بعد أن أظهرت النتائج الأولية توليد مناعة قوية لدى المسنين الذين تلقوه وإن كانوا قلة.

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