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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

انطلاق الدورة السادسة لملتقى الأديان «هنا نصلى معا».. الليلة

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 04:16 ص
ملتقى الأديان
ملتقى الأديان
نضال ممدوح
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تنطلق في الثامنة من مساء اليوم الأحد٬ فعاليات الدورة السادسة من ملتقى الأديان بمجمع الأديان بمصر القديمة تحت شعار "هنا نصلى معًا"، والذي يقيمه الفنان انتصار عبدالفتاح رئيس ومؤسس مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته الاستثنائية الـ13 ضمن فعاليات المهرجان.

يقام المهرجان برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، حيث تتوحد المشاعر وتنصهر لتؤكد على التواصل الإنساني ومفهوم الأديان بمعناه الكوني، فمن هذه الأرض المباركة تشدو الصلوات بكل اللغات وسط هذا المكان المقدس الذي يُضىء الشموع من كل مكان يكون موعدًا سنويًا ثابتًا حيث نصلي معًا من أجل الإنسان.

جدير بالذكر أن الفنان انتصار قام بتأسيس ملتقى الأديان عام 2015، حيث قدم الدورة الأولى والثانية والثالثة بسانت كاترين والرابعة والخامسة بمجمع الأديان، حيث نلتقى جميعًا في هذا الفضاء الروحي متطهرين بالأنغام الروحية ومتوضئين بالتسامح والمحبة والسلام بغض النظر عن اللون أو العرق أو الدين.

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