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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

انطلاق فعاليات ورشة «فن الرسم على القماش» ببيت السنارى.. غدًا

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 01:20 ص
بيت السنارى
بيت السنارى
نضال ممدوح
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ينظم بيت السنارى التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، ورشة عمل مجانية للشباب من الجنسين لتعليم «فن الرسم على القماش»، وذلك بدءًا من التاسعة صباح غدًا الإثنين٬ في مقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، وتقوم على الورشة الفنانة ترنيم عادل؛ خبيرة التصميم والديكور، وأخصائي أشغال القماش.

تركز الورشة على معرفة الأدوات الأساسية للرسم على القماش، مثل الأقمشة المصنوعة من القطن والفرش والأوراق والدبابيس والقطع الزخرفية، وكذلك خطوات الرسم على القماش، ابتداء من إحضار الأقمشة وتثبيتها باستخدام الحواجز وحتى طلائها ولصق ووضع الزخارف واللمسات النهائية، فالرسم على القماش طريقة رائعة لإضفاء حياة جديدة على الملابس القديمة أو المفروشات أو أي قماش آخر يحتاج إلى التجديد.

تهدف الورشة إلى تعليم المشتركين هواية وحرفة رأس مالها صغير لمن يرغب في عمل مشروع صغير ولكل من له هواية الأعمال اليدوية، وكذلك مساعدة السيدات اللاتي يردن احتراف هذا الفن نظرًا لكونهن يملن للإبداع والتجديد ويعشقن تزيين ملابسهن وبيوتهن دومًا بالمفروشات اليدوية.

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