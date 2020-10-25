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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

الليلة.. ختام حفلات مسرحية «على بابا والأربعين حرامى» بساحة الهناجر

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 02:20 ص
على بابا والأربعين
على بابا والأربعين حرامى
نضال ممدوح
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يختتم في السابعة من مساء اليوم الأحد، عرض عرائس الماريونت "علي بابا والأربعين حرامي"، وذلك على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.

"علي بابا والأربعين حرامي" من إنتاج فرقة تحت 18 برئاسة المخرج عبد المنعم محمد، أشعار محمد الزناتى، ألحان محمد رؤوف، توزيع كرم صفوت، ديكور هند مصطفى، تصميم عرائس محمد فوزى بكار، إعداد عبد المنعم محمد، إخراج حسن الشريف.

العرض أداء حركى: عماد عبد العظيم، هشام إبراهيم، محمد نوفل، باسم نور، محمد فوزى بكار، أحمد صالح، حمزة خاطر، رشا جميل. وأداء صوتى: هبة محمد، وفاء السيد، حمزة خاطر، أحمد شومان، محمد جاد، نور الشرقاوى، عماد عبد العظيم، حسن الشريف، أداء صوتى لشخصية على بابا إهداء من الفنان محمد الصاوى.

تدور أحداث العرض حول "علي بابا" الذي يعاني من الفقر والعوز في نفس الوقت الذي يعيش فيه شقيقه "قاسم" في رغد وهناء، وذات يوم عندما يتوجه علي بابا في تجارة، يكتشف أمر مغارة سرية تفتح بالكلمة السرية "افتح يا سمسم" وتحوي كنوزًا لا تعد ولا تحصي، ويحاول أن يحل أزمته المالية بما تحتويه المغارة، لكن مع دخول قاسم في الصورة، تنقلب الأمور بشكل غير محمود.

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