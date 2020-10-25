«يمشى كأنه يتذكر» على طاولة المركز الدولى للكتاب.. اليوم

تعقد بالمركز الدولي للكتاب٬ بمقره الكائن خلف القضاء العالي٬ فى الخامسة من مساء اليوم الأحد، ندوة لمناقشة ديوان "يمشى كأنه يتذكر" والصادر مؤخرًا عن الهيئة العامة للكتاب للشاعر البهاء حسين.ويتناول الديوان بالنقاش والتحليل كلًا من: وزير الثقافة الأسبق الدكتور شاكر عبد الحميد٬ الناقد الدكتور رضا عطية والناقد أحمد لطفي ويدير اللقاء الشاعر محمود خيرالله.وعن الديوان يقول الشاعر بهاء جاهين: الديوان يتكون من إحدى عشرة قصيدة من الشعر الدرامي، فيما يشبه المونودراما، حيث يتحدث عبر القصائد شخص أو صوت درامي واحد، هو الشاعر، لكنه يحشد حوله الحياة ممثَّلة فى ذكرياته: بيته، القديم والجديد، جدته، أمه، أخته التي ذهبت، حبيباته، الجارة التي تنشر الغسيل و«يصطاد أعضاءها بصوته»، حيث يدخل بنا البهاء حسين إلى عالم مألوف فى الحياة اليومية، حين يصوِّر الشرفة وحبال الغسيل والملابس المبلولة، فيقول: «الحبال تحب الملابس الملونة تعتقد أنها أطفال، دباديب تلثغ مثلهم تحب الحبال أن نمسح عنها التراب تنتشى بالماء»..