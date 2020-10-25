رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 25 أكتوبر 2020 الموافق 08 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا بكولومبيا تتخطى حاجز المليون

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 05:53 ص
كورونا في كولومبيا
كورونا في كولومبيا
وكالات
طباعة
تجاوزت كولومبيا بعد ظهر حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا لتصبح ثامن دولة تتخطى هذا الحاجز على مستوى العالم مسجلة مليون و7711إصابة مؤكدة و30 ألف حالة وفاة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" ارتفعت حالات الإصابة في كولومبيا بشكل مطرد على الرغم من أكثر من خمسة أشهر من الحجر الصحي الذي تم تخفيفه تدريجيا والذي أضر بالاقتصاد وأدى إلى ارتفاع معدلات البطالة.

ومع تسابق العلماء في شتى أنحاء العالم للعثور على لقاح لكورونا تقول كولومبيا إنها مستعدة لتوزيع أي لقاح يثبت فعاليته.

وخصصت كولومبيا بالفعل 213 مليون دولار لمبادرة كوفاكس العالمية مما يضمن توفير لقاح ضد كوفيد-19 لنحو عشرة ملايين نسمة.

وسيتم إعطاء أولوية في التطعيم لمن تجاوزت أعمارهم 60 عاما والمصابين بمشكلات صحية بالفعل والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

موضوعات متعلقة

موقع الهيئة الوطنية للانتخابات 2020 للاستعلام عن اللجنة الانتخابية

بعد فيديو لوردينا.. غلق السبورات الذكية بمدارس القاهرة بكلمة سر

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي

«التعليم» تكشف حقيقة غلق مدرسة مصر الدولية بالجيزة بسبب كورونا

الصور

image description

مصر تنتخب: انتخابات الدقي والعجوزة

image description

انزل شارك.. مواطنون يشاركون فى ماراثون انتخابات النواب (صور)

image description

«الهلال الأحمر»: حالة إغماء واحدة فى لجان الجيزة بانتخابات النواب

image description

انتخابات النواب.. صوتك أمانة (صور)

image description

صور توافد المواطنين على صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية

الأكثر قراءة

حريق هائل يلتهم سوق محطة مصر فى الإسكندرية (صور)

«باسوا الجزم».. الباز يكشف تفاصيل تواصل 2 من هاربي تركيا معه للعودة إلى مصر

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2020

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

«المنقذون».. شباب تطوعوا لمساعدة المصريين ضد خطر السيول

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأحد 25-10-2020

مجموعة سامسونج تعلن وفاة رئيسها لى كون هى بعد صراع مع المرض

أتلتيكو مدريد يفوز على ريال بيتيس 2 - صفر بالليجا

الكشف المبكر عن سرطان الثدي وكيفية علاجه

أيام زمان

راجية محسن.. قصة شبيهة راقية إبراهيم التى أنقذت محمد عبدالوهاب

دخل على السادات رافعًا عصاه.. توفيق الحكيم يروي قصته مع الرئيس

اعترافات شيريهان.. «حياتي تغيرت لوجود ابنتي وشعرت بالندم لهذا السبب»

أزمة «الملاك الصغير».. والد زبيدة ثروت أشعلها.. ويحيى شاهين: «أنا بنفذ العقد»

مقالات الرأي
ماجد حبته
تفجير السد.. بين الهزل والجد
د.أحمد الخميسى
صيد الأخطاء والنواقص
ماجد حبته
وقف إطلاق النار.. بين مَن ومَن؟!
صفاء النجار
أمومة مصلوبة «2»
المزيد

الثقافة

انطلاق الدورة السادسة لملتقى الأديان «هنا نصلى معا».. الليلة

الليلة.. ختام حفلات مسرحية «على بابا والأربعين حرامى» بساحة الهناجر

انطلاق فعاليات ورشة «فن الرسم على القماش» ببيت السنارى.. غدًا

«يمشى كأنه يتذكر» على طاولة المركز الدولى للكتاب.. اليوم