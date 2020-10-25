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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قصف عيادة لعلاج السرطان فى اليمن بالأسلحة الثقيلة

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 02:45 ص
قصف عيادة فى اليمن
قصف عيادة فى اليمن
وكالات
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قالت منظمة أطباء بلا حدود إن عيادة لعلاج مرضى السرطان في مدينة تعز اليمنية، تعرضت للقصف بالأسلحة الثقيلة يوم السبت، مما أدى لإصابة أحد العاملين فيها.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت المنظمة إن المرضى نقلوا إلى أماكن أخرى كما تم إبعاد الموظفين غير الضروريين بعد الهجوم على العيادة المجاورة لمستشفى يتلقى الدعم أيضا من المنظمة.

وتابعت المنظمة أن قذائف أخرى سقطت بالقرب من مستشفى آخر تدعمه مما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين.

وأنحت الحكومة اليمنية التي تدعمها السعودية باللائمة في الهجوم على جماعة الحوثي التي تحاربها منذ عام 2014، فيما لم يرد تعليق من الحوثيين.

ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة من شمال البلاد منذ عام 2014، وتصاعد القتال في مارس 2015 عندما تدخل التحالف بقيادة السعودية لإعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى صنعاء.

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