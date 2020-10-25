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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تطرح ورقة نقدية جديدة بمناسبة رئاسة قمة العشرين

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 01:44 ص
ورقة نقدية
ورقة نقدية
وكالات
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أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودية "ساما"، عزمها على طرح ورقة نقدية جديدة من فئة العشرين ريالا، وذلك بمناسبة رئاسة السعودية قمة مجموعة العشرين.

وأوضحت "ساما"، أن "فئة العشرين ريالا التذكارية، سوف يتم طرحها وتداولها ابتداء من يوم الأحد، وذلك جنبا إلى جنب مع الأوراق النقدية المتداولة حاليا بجميع فئاتها بصفتها عملة رسمية قانونية".

وأكدت أنه "تمت طباعة هذه الفئة وفق أحدث المعايير في مجال طباعة الأوراق النقدية، وأنها تتميز بالكثير من المواصفات الفنية، والعلامات الأمنية عالية الجودة، وبتصميم مميز بلون أرجواني يبرز جمالية الزخارف المستوحاة من شعار قمة العشرين".

ولفتت "ساما"، إلى أن "تصميم الورقة النقدية الجديدة، تضمن صورة الملك سلمان بن عبد العزيز على وجه الفئة، وشعار رئاسة المملكة لمجموعة العشرين (G20) بشكل ثلاثي الأبعاد، فيما تضمن ظهر الورقة خريطة العالم موضح عليها دول مجموعة العشرين بلون مختلف".

وأضافت: "تظهر خريطة المملكة يصدر منها إشعاع يرمز إلى ملتقى هذه الدول على أرضها، وإلى أهمية المملكة باعتبارها مصدر إشعاع حضاري واقتصادي".

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