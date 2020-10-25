فرقة النيل للموسيقى والغناء بضيافة بيت السحيمى

يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، في السابعة من مساء اليوم الأحد٬ حفلًا فنيًا لفرقة "النيل للموسيقى والغناء الشعبي" لشعبة الفنون الشعبية.تقدم الفرقة بإشراف الدكتورة منال إبراهيم، بعض المقطوعات الموسيقية، إلى جانب باقة متنوعة من الأغاني الوطنية والتراثية والدينية والفلكلور الشعبي.يتضمن برنامج الحفل مقطوعة موسيقية بعنوان «بهية»، بالإضافة إلي مجموعة متنوعة من الأغانى الدينية والوطنية، إلى جانب أغانى «ابعتلي جواب»، «الطير المسافر»، «يمامة حلوة»، «مضناك»، «حاجة حلوة»، «فكروني».و مجموعة من التابلوهات الفنية على أنغام الآلات الشعبية «فرعوني، العصايا، الحجالة، نوبي، تنورة».ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.