غدًا عرض الفيلم العمانى الهندى «زيانة» بسينما الهناجر

تعرض سينما الهناجر بساحة الأوبرا، في السابعة من مساء غدًا الإثنين، الفيلم الروائي العماني الطويل "زيانة" للمخرج خالد الزدجالي، ضمن نشاط نادي سينما دول البحر المتوسط.الفيلم انتاج عماني هندي مشترك، شارك في كتابة السيناريو خالد الزدجالي، فيصل الزدجالي وفاطمة السالمية، بطولة نورة الفارسي، علي العمري، السيد غوباكومار.وفيلم "زيانة" هو الثالث للمخرج، وهو عمل مشترك مع الهند، تدور أحداثه بعد وقوع حادثة مروعة لامرأة شابة تدعى "زيانة" ويتم التشهير بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونظرًا لأنها لم تتمكن من تحقيق العدالة تلتزم الصمت وتتنازل عن حقها القانوني خوفًا من انتشار الفضيحة، ومن جهة أخرى تبدأ علاقتها في التدهور مع زوجها، فتقرر مواصلة دراستها العليا في مكان لا يعرفها فيه أحد، فتختار الهند، وتتوالى الأحداث.يشار إلى أن الفيلم كان قد فاز العام الماضي 2019 بجائزة أفضل فيلم عن فئة "الدراما" في منافسات النافذة الدولية المفتوحة للأفلام السينمائية في الهند "كاليكوتا".ويقام العرض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.