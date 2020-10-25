الشاعرة الجزائرية لطيفة حسانى بضيافة «كل يوم شاعر».. غدًا

في إطار المبادرة التي أطلقتها وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم٬ تحت عنوان «الثقافة بين إيديك»٬ تحل الشاعرة الجزائرية لطيفة حساني٬ في السادسة من مساء غدًا الإثنين٬ بضيافًة برنامج «كل يوم شاعر»٬ والذي تنظمه لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة٬ ويبث «أونلاين» عبر صفحة المجلس الرسمية بـ«يوتيوب»٬ ومن المقرر أن تقرأ «حساني» مجموعة من قصائدها الشعرية وهي: «شبهات- للماء عزف أخر».في سياق متصل يليها في السابعة٬ لقاء مع الدكتورة سرية صدقي٬ في محاضرة تحت عنوان «مختار بين التراث والريادة»، والتي تنظمها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة بالمجلس٬ والتي تتضمن عرض عدد من الأفلام التسجيلية للرموز ورواد فن العمارة والفنون التشكيلية بمصر، بالإضافة إلى عرض لعدد من المؤلفات المهمة في المجالين.