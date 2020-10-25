التحالف العربى يعترض طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي بقيادة السعودية، أنها اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه أراضي المملكة.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن "محاولات الحوثيين الفاشلة والمتكررة في استهداف المدنيين تعكس خسائرهم على الأرض خصوصا في الجوف ومأرب".وأشار المالكي إلى أن "قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المنطقة الجنوبية".وسبق أن أعلن التحالف عن إحباط هجومين مماثلين صباح ومساء يوم الجمعة، وذلك بعد نحو أسبوع من تنفيذ طرفي النزاع في اليمن أكبر عملية لتبادل الأسرى منذ بداية الأزمة.