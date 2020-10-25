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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

واشنطن تتوعد أنقرة بالعقوبات بعد اختبارها صواريخ «إس-400» الروسية

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 06:19 ص
صواريخ إس 400
صواريخ إس 400
وكالات
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أدانت الولايات المتحدة اختبار تركيا منظومة صواريخ "إس-400" الروسية، محذرة من أن العلاقات الدفاعية مع أنقرة قد تتأثر "بشكل خطير" جراء ذلك.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان: "موقفنا كان واضحًا على الدوام ولم يتغير: نظام "إس-400" لا يتوافق مع الالتزامات التي تعهدت بها تركيا بصفتها حليفًا للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي".

وأضاف: "نحن نعارض اختبار تركيا هذه المنظومة، وقد تكون لذلك عواقب وخيمة على علاقاتنا الدفاعية".

وأكد إردوغان الجمعة أن بلاده أجرت الأسبوع الماضي أول اختبار للمنظومة الروسية، مقللا من أهمية الانتقادات الأمريكية.

وهناك إجراءات اقتصادية عقابية منصوص عليها في قانون أقره الكونجرس بالإجماع في العام 2017، هدفها "مواجهة خصوم أمريكا بالعقوبات".

وينص هذا القانون خصوصًا على عقوبات تلقائية بمجرد أن تبرم دولة ما "صفقة مهمة" مع قطاع التسليح الروسي.

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