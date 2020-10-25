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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيفانكا ترامب وكوشنر يهددان برفع دعوى قضائية بسبب إعلانات فى نيويورك

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 04:46 ص
إيفانكا ترامب وكوشنر
إيفانكا ترامب وكوشنر
وكالات
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هددت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجها جاريد كوشنر، بمقاضاة جمهوريين معارضين لترامب على نشر إعلانات في ساحة "تايمز سكوير" بنيويورك عن وفيات كورونا في البلاد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" وجه المحامي مارك كاسويتز التهديد في رسالة إلى مشروع "لينكولن"، واصفا الإعلانات بأنها "كاذبة وخبيثة وتنطوي على التشهير، وهي تجريح شائن ومخز".

وقال: "إذا لم تتم إزالة هذه اللوحات الإعلانية على الفور، سنقاضيكم على ذلك مما سيكلفكم بلا شك تعويضات ضخمة وتأديبية".

من جهته، أجاب مشروع "لينكولن" بتدوينات منفصلة، قال فيها:‬‬ "مجانين!.. اللوحات الإعلانية ستبقى في مكانها".

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