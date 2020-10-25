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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

محاضرة «قضايا حق المؤلف فى العصر الرقمى» بالأعلى للثقافة.. اليوم

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 12:33 ص
المجلس الأعلى للثقافة
المجلس الأعلى للثقافة
نضال ممدوح
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يُنظم المجلس الأعلى للثقافة٬ في الرابعة من بعد عصر اليوم الأحد٬ محاضرة بعنوان: "قضايا حق المؤلف في العصر الرقمي" يلقيها الدكتور حسام لطفي مقرر لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس، وذلك بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، كما تبث المحاضرة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناة اليوتيوب.

يذكر أن "حق المؤلف" هو مصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين فيما يخص مصنفاتهم الأدبية والفنية. ويغطي حق المؤلف طائفة مصنفات واسعة، من الكتب والموسيقى واللوحات الزيتية والمنحوتات والأفلام إلى البرامج الحاسوبية وقواعد البيانات والإعلانات والخرائط الجغرافية والرسوم التقنية.

يشار إلى أن الدكتور حسام لطفى تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة٬ وحصل على دبلوم القانون الخاص وكذلك دبلوم العلوم الجنائية، وحصل على درجة دكتوراه الدولة فى القانون من جامعة باريس٬ وحائز على جائزة الدولة في القانون عن كتابه الحماية القانونية لبرامج الحاسب الالكتروني.

يعمل حاليًا أستاذ ورئيس قسم القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة بني سويف، وأستاذ (بالانتداب) بالمعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، ويشرف على رسائل الماجستير والدكتوراه بالمعهد، وأستاذ كرسي حق المؤلف في مصر من منظمة اليونسكو بالأمم المتحدة.

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