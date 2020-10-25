موريتانيا تسجل إصابة وحيدة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إجراء 121 فحصًا، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7 آلاف و663 إصابة.وأفاد بيان للوزارة، بثته الإذاعة الموريتانية، بأنه جرى تسجيل 4 حالات شفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 7 آلاف و378 شخصًا، بينما وصل الوفيات 163 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي