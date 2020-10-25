موريتانيا تسجل إصابة وحيدة جديدة بكورونا
الأحد 25/أكتوبر/2020 - 04:21 ص
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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إجراء 121 فحصًا، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7 آلاف و663 إصابة.
وأفاد بيان للوزارة، بثته الإذاعة الموريتانية، بأنه جرى تسجيل 4 حالات شفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 7 آلاف و378 شخصًا، بينما وصل الوفيات 163 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي
وأفاد بيان للوزارة، بثته الإذاعة الموريتانية، بأنه جرى تسجيل 4 حالات شفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 7 آلاف و378 شخصًا، بينما وصل الوفيات 163 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي