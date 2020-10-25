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الأحد 25 أكتوبر 2020 الموافق 08 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان: 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 12:19 ص
كورونا في السودان
كورونا في السودان
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أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، دون تسجيل أية وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان عن التقرير الوبائي لأيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس الماضين - أن الحالات الجديدة سُجلت في ولايات الخرطوم، والجزيرة (وسط)، وغرب دارفور (غرب)، وكسلا وسنار (شرق)، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لـ2069 عينة، سُجلت من بينها الحالات الجديدة.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 13 ألفا و733 حالة، بينها ٨٣٦ وفاة، و٦٧٦٤ شخصا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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