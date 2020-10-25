أتلتيكو مدريد يفوز على ريال بيتيس 2 - صفر بالليجا

فاز فريق أتلتيكو مدريد على ضيفه ريال بيتيس بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب واندا ميتروبوليتانو في الجولة السابعة بالدوري الإسباني لكرة القدم (الليجا).أحرز ثنائية أتلتيكو: ماركوس لورنتي ولويس سواريز (في الدقيقتين 46 و91)، ليرفعوا رصيد فريقهم إلى 11 نقطة في وصافة الليجا مؤقتا خلف ريال مدريد المتصدر برصيد 13 نقطة.بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 9 نقاط في المركز العاشر.وشهدت المباراة حالة طرد للاعب ريال بيتيس مارتين مونتويا في الدقيقة 74، ليكمل الفريق المباراة بـ10 لاعبين فقط.