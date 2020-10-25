التعليم ومستقبل الثقافة فى مصر بالأعلى للثقافة..اليوم

تنظم لجنة التربية وعلم النفس بالمجلس الأعلى للثقافة٬ في الواحدة من ظهر اليوم الأحد٬ ندوة بعنوان "التعليم ومستقبل الثقافة في مصر" بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.ويشارك في الندوة كلًا من: الدكتور سامي نصار متحدثًا عن التعليم والثقافة، والدكتور عصام الدين هلال ويناقش التعليم والثقافة رؤية مستقبلية، والدكتور كمال مغيث متكلمًا حول مستقبل الثقافة في مصر ثمانون عامًا على كتاب مستقبل الثقافة لطه حسين، ويديرها الدكتور محمد أمين المفتي.وتعقد المحاضرة مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.