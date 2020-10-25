مكتبة الإسكندرية تنظم محاضرة عن دور بنك المعرفة فى إتاحة المعلومات.. اليوم

تنظم إدارة خدمات المعلومات بقطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية٬ في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الأحد٬ محاضرة مباشرة تفاعلية عبر الإنترنت بعنوان «دور بنك المعرفة المصري في الإتاحة الحرة للمعلومات على المستوى الوطني في مصر».يلقي المحاضرة محمود داوود، منسق التدريب والتسويق ببنك المعرفة المصري، كما تُبَثُّ المحاضرة مباشرة عبر صفحة المكتبة الرسمية بـ«الفيسبوك».يشار إلي أن الحكومة المصرية كانت قد أطلقت مشروع بنك المعرفة المصري «EKB» في التاسع من يناير 2016 في دار الأوبرا بالتوازي مع احتفالات «يوم الشباب».ويعد هذا المشروع أكبر مصادر المعرفة على الإنترنت، حيث يعطي الطلاب والباحثين فرصة الحصول على موارد مجانية للتعليم والأبحاث العلمية في جميع أنحاء العالم.وأطلق الموقع باللغة الإنجليزية والعربية كجزء من مبادرة «نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر»، ويحتوي الموقع على موارد من دور نشر عالمية مثل «أكسفورد، كامبردج، وناشونال جيوجرافيك».