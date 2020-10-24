رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 25 أكتوبر 2020 الموافق 08 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة طنطا: إنجازات عصر السيسى هى العبور الثانى للمصريين

السبت 24/أكتوبر/2020 - 11:46 م
احتفالية الذكرى الـ47
احتفالية الذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
نظمت جامعة طنطا، مساء اليوم السبت، احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والدكتور عماد عتمان القائم بأعمال رئيس الجامعة، ونائبا رئيس الجامعة الدكتور الرفاعي مبارك، والدكتور كمال عكاشة، بحضور المستشار العسكرى بالغربية العقيد أيمن فكري، والأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، وعدد من العاملين والطلاب بكليات الجامعة.

وقدم الدكتور عماد عتمان، خلال كلمته بالحفل، تحية إعزاز وتقدير للقوات المسلحة وأبطالها العظام والتحية للشهداء فى كل معاركنا الوطنية ومصابى العمليات الحربية، قائلًا: "مصر تحيا بتضحيات شهدائنا"، كما قدم الشكر للدكتور طارق رحمى محافظ الغربية لرعايته هذا الحفل.

فيما وجه الدكتور عماد عتمان التحية للزعيم الراحل الرئيس أنور السادات بطل العبور الذى تم خلال 6 ساعات فى ملحمة أبهرت العالم وحازت على تقديره.

وأشار إلى أن النسيج الوطنى الواحد للشعب المصرى الذى لا يعرف الطائفية أو العنصرية كان عنوان النصر فى حرب اكتوبر 73، وأن النصر الذى تحقق فى 6 ساعات كان بفضل قوة جيش مصر واستشهاد أبنائها، وسيظل نصر أكتوبر فاصلًا فى تاريخ الأمة العربية أجمع.

وأضاف أن إنجازات الرئيس السيسى تمثل العبور الثانى للمصريين، معربًا عن تقديره لأبناء أسر الشهداء وكذلك مصابى العمليات الحربية.

كمال وجه رسالة لأسر الشهداء بأن مصر ستظل عالية الرأس بتضحياتهم وقوتهم ودفاعهم عنها، وبالترابط بين الهلال والصليب وروح الأمة والوقوف صفًا واحدًا خلف قائد الوطن.
احتفالية الذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر
احتفالية الذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إقالة معاون وزير القوى العاملة من منصبه بعد تصريحاته ضد الكويت

«التعليم» تكشف حقيقة غلق مدرسة مصر الدولية بالجيزة بسبب كورونا

الباز عن شراء الأصوات: «ليست ظاهرة.. لكن موجودة ويتم التحقيق فيها»

«باسوا الجزم».. الباز يكشف تفاصيل تواصل 2 من هاربي تركيا معه للعودة إلى مصر

الصور

image description

مصر تنتخب: انتخابات الدقي والعجوزة

image description

انزل شارك.. مواطنون يشاركون فى ماراثون انتخابات النواب (صور)

image description

«الهلال الأحمر»: حالة إغماء واحدة فى لجان الجيزة بانتخابات النواب

image description

انتخابات النواب.. صوتك أمانة (صور)

image description

صور توافد المواطنين على صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية

الأكثر قراءة

حريق هائل يلتهم سوق محطة مصر فى الإسكندرية (صور)

«باسوا الجزم».. الباز يكشف تفاصيل تواصل 2 من هاربي تركيا معه للعودة إلى مصر

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي

«كاذبون».. الإخوان يحاولون تشويه الانتخابات البرلمانية

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

«المنقذون».. شباب تطوعوا لمساعدة المصريين ضد خطر السيول

منوعات

أتلتيكو مدريد يفوز على ريال بيتيس 2 - صفر بالليجا

الكشف المبكر عن سرطان الثدي وكيفية علاجه

افتتاح 4 فروع من أندية «سيتى كلوب» نهاية 2020 بخدمات رياضية واجتماعية وترفيهية

بسبب كورونا.. بيع لوحة ديفيد هوكني بـ12.8 مليون جنيه إسترليني

أيام زمان

دخل على السادات رافعًا عصاه.. توفيق الحكيم يروي قصته مع الرئيس

اعترافات شيريهان.. «حياتي تغيرت لوجود ابنتي وشعرت بالندم لهذا السبب»

أزمة «الملاك الصغير».. والد زبيدة ثروت أشعلها.. ويحيى شاهين: «أنا بنفذ العقد»

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

مقالات الرأي
ماجد حبته
تفجير السد.. بين الهزل والجد
د.أحمد الخميسى
صيد الأخطاء والنواقص
ماجد حبته
وقف إطلاق النار.. بين مَن ومَن؟!
صفاء النجار
أمومة مصلوبة «2»
المزيد

الثقافة

محاضرة «قضايا حق المؤلف فى العصر الرقمى» بالأعلى للثقافة.. اليوم

«معسكر الكلاب».. حكاية مسلسل كتبه نجيب سرور ولم ير النور

الليلة.. وزيرة الثقافة تفتتح الدورة الثالثة عشر لمهرجان الحرف التراثية

التعليم ومستقبل الثقافة فى مصر بالأعلى للثقافة..اليوم