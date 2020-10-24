جامعة طنطا: إنجازات عصر السيسى هى العبور الثانى للمصريين

نظمت جامعة طنطا، مساء اليوم السبت، احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والدكتور عماد عتمان القائم بأعمال رئيس الجامعة، ونائبا رئيس الجامعة الدكتور الرفاعي مبارك، والدكتور كمال عكاشة، بحضور المستشار العسكرى بالغربية العقيد أيمن فكري، والأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، وعدد من العاملين والطلاب بكليات الجامعة.وقدم الدكتور عماد عتمان، خلال كلمته بالحفل، تحية إعزاز وتقدير للقوات المسلحة وأبطالها العظام والتحية للشهداء فى كل معاركنا الوطنية ومصابى العمليات الحربية، قائلًا: "مصر تحيا بتضحيات شهدائنا"، كما قدم الشكر للدكتور طارق رحمى محافظ الغربية لرعايته هذا الحفل.فيما وجه الدكتور عماد عتمان التحية للزعيم الراحل الرئيس أنور السادات بطل العبور الذى تم خلال 6 ساعات فى ملحمة أبهرت العالم وحازت على تقديره.وأشار إلى أن النسيج الوطنى الواحد للشعب المصرى الذى لا يعرف الطائفية أو العنصرية كان عنوان النصر فى حرب اكتوبر 73، وأن النصر الذى تحقق فى 6 ساعات كان بفضل قوة جيش مصر واستشهاد أبنائها، وسيظل نصر أكتوبر فاصلًا فى تاريخ الأمة العربية أجمع.وأضاف أن إنجازات الرئيس السيسى تمثل العبور الثانى للمصريين، معربًا عن تقديره لأبناء أسر الشهداء وكذلك مصابى العمليات الحربية.كمال وجه رسالة لأسر الشهداء بأن مصر ستظل عالية الرأس بتضحياتهم وقوتهم ودفاعهم عنها، وبالترابط بين الهلال والصليب وروح الأمة والوقوف صفًا واحدًا خلف قائد الوطن.