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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

«الداخلية» تكشف حقيقة خطف الأطفال من المحلات التجارية بمدينة نصر

السبت 24/أكتوبر/2020 - 11:20 م
خطف الأطفال من المحلات
خطف الأطفال من المحلات التجارية
مريم جبل _عمرو المزيدي
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كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة تداول صورة لإحدى السيدات على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" والزعم بقيامها بخطف الأطفال من داخل المحلات التجارية.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من إحدى المواطنات بتضررها من إحدى السيدات لقيامها بنشر صورتها على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أثناء تواجدها داخل أحد المحال التجارية الكائنة بدائرة القسم، والإدعاء بأنها تقوم بخطف الأطفال من داخل المحلات التجارية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى قيام إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة القطامية وبصحبتها شقيقتها مقيمة بذات العنوان بتصوير المبلغة حال تواجدها داخل المحل المشار إليه، وهى من قامت بنشر الصورة على مواقع التواصل الاجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهن لإدعائهن على إحدى المواطنات بدون سند ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وبمواجهتهن اعترفن بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعللن قيامهن بذلك لتشككهن فى المجنى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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