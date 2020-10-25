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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 25-10-2020 بالبنوك المصرية

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 05:02 ص
الدينار الكويتي
الدينار الكويتي
ياسمين محمود
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يرصد "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الأحد 25-10-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار، في التقرير التالي:

عالميًا، شهد النفط الكويتي خلال آخر جلسة تداولات، هبوطًا ملحوظًا ليصل سعر برميل النفط بنسبة 5.8% تعادل 2.35 دولار ويبلغ 38.32 دولار، وذلك وفقًا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وعلى المستوى المحلي، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التعمير والإسكان وبنك الكويت الوطني، مقابل ارتفاع سعره أمام الجنيه في بنك مصر والمصرف العربي الدولي.

سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 25-10-2020 في البنوك المصرية


ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك عوده ليسدل للشراء 47.42 جنيه وللبيع 51.57 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.07 جنيه وللبيع 51.40 جنيه، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 47.58 جنيه وللبيع 51.57 جنيه، وفي بنك مصر ارتفع سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 48.82 جنيه وللبيع 51.54 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 48.49 جنيه وللبيع 51.54 جنيه، أما في البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 48.52 جنيه وللبيع 51.47 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 48.82 جنيه وللبيع 51.55 جنيه.

أسعار الدينار الكويتي


وفي بنك بلوم استقر سعر الدينار الكويتي ليسجل للشراء 51.17 جنيه وللبيع 51.54 جنيه، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 48.63 جنيه وللبيع 51.54 جنيه، وفي البنك المركزي سجل للشراء 51.15 جنيه وللبيع 51.62 جنيه، أما في البنك التجاري الدولي فسجل للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.54 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 48.01 جنيه وللبيع 51.54 جنيه.

كما بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.63 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.54 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان استقر سعر الدينار الكويتي ليسجل للشراء 48.41 جنيه وللبيع 51.41 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 47.42 جنيه وللبيع 51.54 جنيه، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 47.71 جنيه وللبيع 51.54 جنيه.

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