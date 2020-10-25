سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 25-10-2020 بالبنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 25-10-2020 في البنوك المصرية





ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك عوده ليسدل للشراء 47.42 جنيه وللبيع 51.57 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.07 جنيه وللبيع 51.40 جنيه، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 47.58 جنيه وللبيع 51.57 جنيه، وفي بنك مصر ارتفع سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 48.82 جنيه وللبيع 51.54 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 48.49 جنيه وللبيع 51.54 جنيه، أما في البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 48.52 جنيه وللبيع 51.47 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 48.82 جنيه وللبيع 51.55 جنيه.



أسعار الدينار الكويتي

وفي بنك بلوم استقر سعر الدينار الكويتي ليسجل للشراء 51.17 جنيه وللبيع 51.54 جنيه، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 48.63 جنيه وللبيع 51.54 جنيه، وفي البنك المركزي سجل للشراء 51.15 جنيه وللبيع 51.62 جنيه، أما في البنك التجاري الدولي فسجل للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.54 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 48.01 جنيه وللبيع 51.54 جنيه. وفي بنك بلوم استقر سعر الدينار الكويتي ليسجل للشراء 51.17 جنيه وللبيع 51.54 جنيه، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 48.63 جنيه وللبيع 51.54 جنيه، وفي البنك المركزي سجل للشراء 51.15 جنيه وللبيع 51.62 جنيه، أما في البنك التجاري الدولي فسجل للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.54 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 48.01 جنيه وللبيع 51.54 جنيه.



كما بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.63 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.54 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان استقر سعر الدينار الكويتي ليسجل للشراء 48.41 جنيه وللبيع 51.41 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 47.42 جنيه وللبيع 51.54 جنيه، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 47.71 جنيه وللبيع 51.54 جنيه.