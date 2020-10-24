بعد فيديو لوردينا.. غلق السبورات الذكية بمدارس القاهرة بكلمة سر

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، قرارا لجميع المدارس بغلق السبورة الذكية بكلمة سر (password) بالمدارس الثانوي وعدم السماح للطلاب بتشغيلها منفردين، منعا لتشغيل أي أفلام عليها.وأكدت المديرية في بيان لها منذ قليل، أنه إذا ثبت مخالفة أي مدرسة لهذه التعليمات، سيتم محاسبة رائد الفصل ومشرف الدور ومعلم الحصة والمشرف العام ومدير المدرسة.وانتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فيديوهات لطلاب عرضوا فيديو للراقصة البرازيلية لوردينا على السبورة الذكية في فصل بمدرسة في البحيرة.