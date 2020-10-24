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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

مرحلة ما بعد كورونا.. 3 سيناريوهات لتعافي قطاع السياحة

السبت 24/أكتوبر/2020 - 11:00 م
تعافي قطاع السياحة
تعافي قطاع السياحة
أميرة ممدوح
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رصدت دراسة حديثة أعدها معهد التخطيط القومي، الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، سيناريوهات تعافي قطاع السياحة بمصر، في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

ويفترض السيناريو المتفائل، اختفاء الآثار الصحية للجائحة وتدابير التباعد الاجتماعي ذات الصلة بسرعة نسبية حال تم اكتشاف علاج طبي فعال للحد من العدوى بالفيروس، ما يدعم التوجه الحكومي نحو تنشيط السياحة المحلية كبديل لتدفقات السياحة الوافدة، وطرح عروض وتخفيضات سياحية بالفنادق، وبالتالي يتوقع استئناف حركة السياحة في الربع الثاني من عام 2020، وتزداد تدريجيًا بنسبة 25% في كل ربع حتى نهاية العام، وفي المقابل تنخفض القيود المفروضة على السفر الدولة تدريجيًا خلال الربع الثالث من العام.

أما السيناريو الأقل تفاؤلًا، يفترض أن يبقى التباعد الاجتماعى والقيود المفروضة على السفر الدولى لفترة أطول اعتمادًا على أن العلاج الطبي الفعال لن يكون متاحًا إلا بعد 6 أشهر، وفي ضوء ذلك تستأنف حركة السياحة المحلية بوتيرة أقل وتتدرج فى الزيادة بنسبة 25% بداية من الربع الثالث وترتفع إلى 50% خلال الربع الأخير من عام 2020.

وأخيرًا يدور السيناريو الأسوأ حول افتراض استمرار تدابير التباعد الاجتماعي حتى نهاية عام 2020، وفي هذه الأثناء سيقوم بالسفر المحلي شريحة قليلة خاصة من يمتلكون منازل ثانية للإجازات في بعض المناطق الساحلية، مع إشغال ضعيف للفنادق بنسبة 10% خلال الربع الثاني من 2020 يزداد تدريجيًا ليصل إلى 25% بالربع الثالث، ثم 50% خلال الربع الأخير من ذات العام، أما بالنسبة لحركة السياحة الوافدة تظل عودة ضعيفة للسائحين الوافدين بنسبة 10% فى الربع الثالث وتزداد لـ20% خلال الربع الأخير من العام نفسه.

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