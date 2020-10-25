كيف تغطى القنوات الإرهابية انتخابات النواب؟

لاتزال القنوات الإرهابية تمارس ألاعبيها الساعية لهدم الدولة المصرية، ففي خلال تلك الأيام تجري انتخابات مجلس النواب 2020، على مدار يومين، منذ التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفي تلك الأثناء اعتمدت على إذاعة مواد مفبركة كما اعتادت أن تفعل دائمًا.ومنذ يومين، أدعت قناة مكملين الإخوانية امتلاكها فيديو تثبت فيه أن هناك رشاوى انتخابية تتم من قبل الأحزاب للناخبين، فقد استعرضوا فيديو يوضح عربات تحمل موادًا غذائية تابعة لإحدى الأحزاب السياسية المرشحة في هذه الانتخابات، تقوم بتوزيعها على الناخبين في محافظة أسيوط، كنوع من الرشوة لانتخاب مرشحيهم.وتم اكتشاف أن الفيديو مفبرك ويعود لعدة أشهر قبل موعد الانتخابات، حيث أعلن الحزب عن توزيع مساعدات غذائية على القرى الأكثر احتياجا انطلاقا من دور الحزب في المشاركة المجتمعية، خاصة في فترة انتشار جائحة كورونا، وفي وقت لم يكن فيه أي استحقاق انتخابي ولم يكن قد تحدد موعده بعد.يذكر أنه يتنافس في انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات وذلك فى دوائر 14 محافظة، هى: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.