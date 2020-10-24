الموت لأردوغان.. شعار على قناة تركية حكومية يثير السخرية

ورغم اعتذار القناة إلاّ أنها عادت وبثت الكلمة مرة أخرى بجوار اسم أردوغان خلال البرنامج المسائي الذي يستعرض أحداث اليوم، لتظهر كلمة "ليمت" أثناء حديث أردوغان عن ازدياد أعداد الإصابات بكورونا وإعلانه مدينة اسطنبول كأكثر المدن تأثرًا بالجّائحة.

سخر نشطاء أتراك على موقع التواصل الاجتماعي من قناة «تي آر تي» الموالية للنظام التركي، حينما دعت بالموت على رجب أردوغان رئيس النظام التركي.وظهرت عبارة "فلتمت" إلى جانب اسم أردوغان على شريط الأخبار، بالتزامن مع إلقائه خطابه أمس الجمعة، وذلك وفق موقع "تركيا الآن".وحاولت القناة تدارك الأمر، لتصدر بيانًا رسميًا تعتذر فيه وتعلن بدء التحقيقات الرسمية لمعرفة سبب وكيفية حدوث تلك الواقعة.