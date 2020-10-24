«إفلاس الإخوان».. «الإرهابية» تعرض فيديوهات قديمة لتشويه الانتخابات

هاجم رواد السوشيال ميديا جماعة الإخوان الإرهابية لتعمدها بث فيديوهات وأكاذيب إعلامية قديمة للإساءة ‏إلى مؤسسات الدولة، وتضليل الشعب المصري ونشر الفوضى لضرب أمن واستقرار مصر، في محاولة منها لتشويه الماراثون الانتخابي- برلمان 2020- الذي انطلقت فعالياته داخل البلاد صباح اليوم، وسط إجراءات احترازية مشددة خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجدويبدو أن جماعة الإخوان الإرهابية أفلست تمامًا بعد أن أصبحت كل محاولاتها مكشوفة وقديمة للشعب المصري الواعي، حيث أصبح الشعب المصري مدرك وواعى لمحاولات النيل من مؤسسات الدولة، ولديه قدر كبير لتمييز الشائعات والأكاذيب التي تنشرها الجماعة الإرهابية، حيث أكد الشعب المصري من خلال مواقفه ومشاركته في الاستحقاقات الدستورية واحد تلو الآخر أنه يقف وراء قيادته ودولته، وألقى بجماعة الإخوان الإرهابية الكاذبة إلى مزبلة التاريخ بلا رجعة.