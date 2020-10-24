بدء الدراسة بإكليريكية الأنبا رويس

بدأت الكلية الإكليريكية بالقاهرة (الأنبا رويس) عامها الدراسي الجديد بصلاة القداس الإلهي الذي خدمه الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية وأستاذ اللاهوتي الطقسي بالكلية، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي ومنشية الصدر ووكيل الإكليريكية، وشارك فيه أساتذة الكلية وطلبة القسم الصباحي بها.واعتمد مجلس الكلية لهذا العام الدراسة بنظام الساعات المعتمدة، بنسبة حضور فعلي ٦٠٪ و٤٠٪ على الإنترنت للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.