تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 25-10-2020

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 25-10-2020

حالة الطقس اليوم









فيما يسود طقس لطيف ليلا على جنوب سيناء معتدل نهارا، والرياح معتدلة، مائل للبرودة ليلا على شمال الصعيد، مائل للحرارة نهارًا، والرياح معتدلة، معتدل ليلا على جنوب الصعيد.



وبالنسبة للظواهر الجوية يكون هناك فرصة:



1 - هطول أمطار خفيفة بنسبة 20% على القاهرة الكبرى.

2 - أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري (البحيرة - كفر الشيخ).

3 - أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الإسكندرية.

4 - أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشرقية ومدن القناة (دمياط - بورسعيد).

5 - أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من جنوب سيناء.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية.



درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر درجات الحرارة العظمى - الصغرى

تصل الحرارة في القاهرة 28 19

الإسكندرية 27 20

تصل الحرارة في الوادي النطرون 27 19

طنطا 28 19

تصل الحرارة في شبين الكوم 28 19

دمنهور 27 20

تصل الحرارة في بلطيم 27 20

مطروح 26 18

تصل الحرارة في السلوم 26 18

سيوة 27 16

تصل الحرارة في بورسعيد 27 23

دمياط 27 22

تصل الحرارة في الزقازيق 28 20

المنصورة 27 19

تصل الحرارة في الإسماعيلية 28 20

السويس 28 21

تصل الحرارة في العريش 28 20

رفح 28 19

تصل الحرارة في رأس سدر 29 21

تصل الحرارة في نخل 28 17

نويبع 27 24

تصل الحرارة في طابا 27 22

كاترين 27 15

تصل الحرارة في الطور 27 23

شرم الشيخ 32 25

تصل الحرارة في الغردقة 31 24

مرسى علم 31 24

تصل الحرارة في الفيوم 29 19

بنى سويف 29 18

تصل الحرارة في المنيا 29 17

أسيوط 31 18

تصل الحرارة في سوهاج 31 19

قنا 31 20

تصل الحرارة في الأقصر 32 21

أسوان 32 23

تصل الحرارة في ادفو 33 23

أبوسمبل 32 23

تصل الحرارة في الوادي الجديد 33 18

شلاتين 33 26

تصل الحرارة في أبو رماد 32 27

حلايب 31 27

تصل الحرارة في رأس حدربة 31 28