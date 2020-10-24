بـ1200 جنيه.. فرص عمل جديدة للشباب

أعلنت وزارة القوى العاملة توافر فرص عمل جديدة بإحدى شركات الصناعات التكاملية بالعاشر من رمضان براتب 1200 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة 10 عامل إنتاج على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط وألا يزيد عمره عن 30 سنة.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف الاتصال على رقم 015364968 والتواصل مع المدير المسئول أحمد محمود، أو التوجه لمقر الشركة في c2 مصنع رقم 4، العاشر من رمضان.