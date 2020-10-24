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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«بعدنا».. أغنية جديدة تجمع رحيم ومحمد محيى ف ألبوم «بتاع زمان»

السبت 24/أكتوبر/2020 - 10:58 م
رحيم ومحمد محيي
رحيم ومحمد محيي
حسن أمين
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يستعد المطرب محمد محيي لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "بعدنا" خلال الفترة المقبلة، ضمن أغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "بتاع زمان".

ويتعاون محمد محيي في الأغنية مع كل من الملحن والموزع الموسيقي محمد رحيم، والشاعر الغنائي أحمد مرزوق، وجيتار روكيت، ومهندس الصوت محمود عزت، وماستر أمير محروس.

وانتهى محمد محيي من تسجيل جميع أغاني ألبومه الغنائي الجديد "بتاع زمان" والذي يضم 18 أغنية، والذي طرح منه حتى الآن 4 أغنيات وهي "سهرانين، قلت أخونه، قضية، فوضت أمري".

وتعاون خلاله مع مجموعة كبيرة من الشعراء منهم أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وأحمد مرزوق، وعنتر هلال، وإيهاب عبده، هاني رجب، نور الدين حمدي، ومن الملحنين محمد رحيم، ووليد سعد، ومصطفى عوض، وإيهاب عبدالواحد، ومدين، وحمادة النادي، محمود شريف، كريم حمدي ومديح محسن.

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