عمليات الإسكندرية: لم نرصد أي أحداث غير طبيعية خلال عملية الانتخابات

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، إغلاق صناديق الانتخابات أمام الناخبين من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات في تمام الساعة التاسعة مساء، بجميع اللجان والمقار الانتخابية بالمحافظة المخصصة لعملية الانتخاب، وذلك بعد انتهاء مواعيد التصويت الرسمية فى اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، والتى تستمر على مدار يومي ٢٤ و٢٥ أكتوبر الجاري.وأشار الشريف إلى أنه تم نقل الصناديق للغرف المؤمنة وإغلاق مقار اللجان الفرعية وتشميعها بالشمع الأحمر بإشراف القضاة واستلام قوات التأمين المقار الانتخابية، على أن يتم فتحها مرة أخرى غدا فى اليوم الثانى لعملية الانتخابات.وتابع محافظ الإسكندرية التقارير النهائية لليوم الأول للعملية الإنتخابية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لافتا إلى أن الغرفة المنعقدة منذ الصباح الباكر من اليوم، بحضور اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، والمستشار العسكري بالمحافظة، وجميع الجهات التنفيذية المعنية، وذلك لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، مؤكدًا أنه لم يتم رصد أي أحداث غير طبيعية مؤثرة وأن العملية الانتخابية تسير بإنتظام على مستوى اللجان والمقار الانتخابية.