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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل أبو محسن المصري الرجل الثاني في «القاعدة» وذراع الظواهري

السبت 24/أكتوبر/2020 - 09:33 م
أبو محسن المصري
أبو محسن المصري
محمد عمر
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أعلنت مديرية الأمن الوطني في أفغانستان، اليوم السبت، عن مقتل حسام عبدالرؤوف المعروف باسم "أبو محسن المصري" الرجل الثاني في تنظيم القاعدة الإرهابي بعد أيمن الظواهري.

وأوضح مسؤولون مديرية الأمن الوطني الأفغانية أن أبو محسن المصري قتل خلال عملية عسكرية بولاية غزني جنوب شرق أفغانستان، وفق رويترز.

ويعتبر حسام عبدالرؤوف من أبرز قادة القاعدة، وولد في مصر عام ١٩٥٧ وتخرج من كلية الزراعة جامعة القاهرة عام ١٩٧٩، والتحق بعد ذلك بالجماعات الإرهابية وصار من أبرز المطلوبين الدوليين لتورطه في جرائم إرهابية.

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