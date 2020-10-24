وفد البرلمان العربي يشيد بسير المرحلة الأولى لانتخابات النواب

أشاد وفد البرلمان العربي لمتابعة انتخابات مجلس النواب، برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي، بسير العملية الانتخابية للمرحلة الأولى للانتخابات وسهولة دخول الناخبين للمراكز الانتخابية مع حرص الجهات المنظمة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع التكدس في ظل جائحة كورونا.جاء ذلك في بيان للبرلمان العربي صدر مساء اليوم السبت، بعد زيارة الوفد لعدد من المراكز الانتخابية.وذكر البيان، أن وفد البرلمان العربي تابع سير العملية الانتخابية للمرحلة الأولى لمجلس النواب في عدد من المراكز الانتخابية في مناطق متعددة من محافظة الجيزة ومنها مدينة السادس من أكتوبر ومدينة الشيخ زايد.وأشار البيان، إلى أن رئيس البرلمان العربي عقد صباح اليوم اجتماعًا مع أعضاء وفد البرلمان العربي، وأكد فيه شكر البرلمان العربي لجمهورية مصر العربية لدعوتها للبرلمان العربي لمتابعة الانتخابات البرلمانية.وشدد على أن السلطات المصرية قدمت فيه التسهيلات لوفد البرلمان العربي حرصًا منها على شفافية العملية الاتخابية، مؤكدًا أن البرلمان العربي حرص على المشاركة في كافة الاستحقاقات الانتخابية في مصر.وشكل وفد البرلمان العربي ثلاث مجموعات لمتابعة سير العملية الانتخابية ليتمكن من تغطية أكبر عدد ممكن من المراكز الانتخابية.وسيقوم رئيس البرلمان العربي بعقد مؤتمر صحفي يوم الاثنين المقبل، لإعطاء إيجاز عن عملية المتابعة وملاحظات وفد البرلمان العربى المُشارك فى متابعة العملية الانتخابية.