«بنطلون دون بطانة وصدر عاري».. زينب غريب تخطف الأنظار في «الجونة»

استطاعت الفنانة الشابة زينب غريب أن تخطف الأنظار في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي.أطلت نجمة مسلسل "100 وش" ببنطلون دون "بطانة" وجاكيت أسود مفتوح الصدر، الأمر الذي أعجب الحاضرين.وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء أمس الجمعة، تحت شعار «الإنسان والحلم» وتستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.