«تيك توك» توضح للمستخدمين أسباب حذف الفيديوهات

أعلنت منصة "تيك توك" العالمية لمشاركة مقاطع الفيديو عبر الهواتف الذكية والإنترنت، أنها ستمنح مستخدمي منصتها الاجتماعية خيار معرفة أسباب اختفاء مقاطع الفيديو الخاصة بهم من المنصة، من خلال تسمية السياسة المحددة التي تعارضت معها، في خطوة شبيهة بما تقدمه الخدمات المنافسة.ولم تكن "تيك توك" حتى وقت قريب، تشرح لمستخدميها بالضرورة سبب إزالة أحد مقاطع الفيديو الخاصة بهم من منصتها الاجتماعية حيث تخبرهم ببساطة بأن الفيديو ينتهك "إرشادات المجتمع" التي تطبقها.وووفقا للسياسة الجديدة، سيتاح للمستخدم تقديم طلب للاستنئاف مرفق بالسبب المحدد لإزالة الفيديو من المنصة الاجتماعية.وأشارت "تيك توك" إلى أنها كانت تختبر هذه الإشعارات التنبيهية على مدار بضعة أشهر، وأن طلبات الاستنئاف المتعلقة بالفيديوهات المحذوفة من منصتها الاجتماعية تراجعت بنسبة 14%.وكانت المنصة قد كشفت، عندما أصدرت تقريرها الثاني الخاص بالشفافية، عن أنها بدأت في تعقب الأسباب المحددة وراء إزالة كل فيديو من الفيديوهات على منصتها الاجتماعية.