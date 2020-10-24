إضاءة الأهرامات بالأزرق بمناسبة ذكرى إنشاء الأمم المتحدة

أعلنت وزارة السياحة والآثار إضاءة أهرامات الجيزة وأبو الهول مساء اليوم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ75 على إنشاء منظمة الأمم المتحدة باللون الأزرق السماوي (اللون الرسمي للأمم المتحدة).وأشار مدير عام منطقة آثار الهرم أشرف محي الدين - في تصريح اليوم - إلى دور مصر المحوري والنشط كعضو مؤسس في الأمم المتحدة.ويحتفل العالم يوم 24 أكتوبر بذكرى مرور 75 عاما على قيام الأمم المتحدة عام 1945، وبهذه المناسبة أقرَت الجمعية العامة للمُنظَمة فى احتفالية فى 21 سبتمبر الماضى فى اليوم السابق على إطلاق دورتها الحالية إعلانا أكد المبادئ والأهداف من وراء إنشائها والتحديَات المعاصرة التى تواجهها، معتبرا جائحة (كوفيدــ19) بمثابة "التحدى العالمى الأهم فى تاريخ الأمم المتحدة".