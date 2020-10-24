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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الأمم المتحدة»: مصر أمامها فرصة كبيرة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر

السبت 24/أكتوبر/2020 - 09:18 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
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قال ريتشارد ديكتس المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، إن مصر مثلت استثناءً في ظل الظروف التي فرضتها فيروس كوفيد 19، من حيث القدرة على الاستمرار في مواصلة تحقيق النمو الاقتصادي رغم الظروف المحيطة، ومواصلة العمل على بناء نظام صحي قوي قادر على مواجهة جائحة كورونا.

وأشاد المنسق الأممي - خلال حضوره احتفال أقيم مساء اليوم السبت بقصر التحرير بمناسبة مرور 75 عاما على إنشاء الامم المتحدة، بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري - بالشراكة الفريدة بين مصر والأمم المتحدة، والتزام مصر بالمساهمة في قوات حفظ السلام.

وأشاد ديكتس - في كلمته التي ألقاها في الاحتفال الذي أقيم تحت شعار (75 عامًا: الماضي والحاضر والمستقبل) - بانتخاب مصر عضوا غير دائم في مجلس الامن الدولي خمس مرات تقديرا لدورها والتزاماتها، فضلا عما قدمته للامم المتحدة من شخصيات رفيعة منها مصطفى كمال طلبة وبطرس بطرس غالي وغادة والى وكيل الامين العام للامم المتحدة.

ولفت منسق الأمم المتحدة إلى أن مصر تستضيف مكاتب 32 منظمة ووكالة من وكالات الأمم المتحدة، مضيفا أن جائحة كوفيد 19 تمثل تحد جديدا يعكس الحاجة إلى العمل المتعدد الأطراف والتعاون مع أطراف فاعلة جديدة تسهم في التغلب على التحديات القائمة.

وأشار إلى أن مصر يمكنها أن تستثمر أزمة (كوفيد 19) في المضي قدما نحو تعزيز التحول الرقمي للاستفادة من الإمكانات المتاحة، موضحا أن مصر أمامها فرصة كبيرة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر لتكون من الدول الرائدة في هذا القطاع بالاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.

من ناحية اخرى، جرت إضاءة الأهرامات وأبو الهول باللون الأزرق احتفالا بيوم الأمم المتحدة والذكرى الـ 75 لإنشائها.

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